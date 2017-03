La Juve è stata multata di 10 mila euro dal Giudice Sportivo "per avere suoi sostenitori [...] intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale". I fatti sono accaduti intorno al 4' del secondo tempo e non è la prima volta. Va detto, però, che il resto dello stadio ha subito fischiato coloro che si sono macchiati del misfatto. Oggetto d'esame anche alcuni ululati rivolti a Koulibaly, non ritenuti, però, meritevoli di sanzione.