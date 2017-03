Polemiche senza fine. Quelle accese al termine dell'andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. A far andare su tutte le furie l'ambiente azzurro è stata la direzione di gara di Valeri, accusato di non aver concesso un rigore su Albiol e di averne fischiato uno a favore dei bianconeri, per contatto Reina-Cuadrado. Tutto in un azione, come accadde nello storico Juventus-Inter del 1998 quando, dopo un fallo di Iuliano su Ronaldo, non sanzionato da Ceccarini, nella prosecuzione dell’azione fu concesso un penalty ai bianconeri (fallo di West su Del Piero), che Pagliuca parò a Pinturicchio.









COSA E' SUCCESSO - Diciannove anni dopo il finale è diverso, il penalty viene trasformato. L'azione contestata inizia nell'area di rigore della Juve, con Albiol che viene contrastato da Bonucci e Pjanic: il difensore non lo tocca, il bosniaco sì, il rigore ci può stare. Valeri dice no, l'azione continua Dybala mette in moto Cuadrado che si trova a tu per tu con Reina nell’altra area di rigore. Lo spagnolo tocca la palla, che resta a disposizione del colombiano, sul quale frana Reina: è rigore, che la Joya non sbaglia.





L'IDEA DI DE LAURENTIIS - Intanto, come scrive il Corriere dello Sport la voglia del Napoli di ribellarsi è grande, c'ì l'idea di rinunciare alla sfida del 5 aprile, lasciando che a giocarsela siano i ragazzi della Primavera: si vedrà, ma intanto a Los Angeles, dove attualmente si trova il presidente De Laurentiis, scorre una decisione clamorosa, di rottura con il Palazzo e il sistema.