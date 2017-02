Juventus-Napoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) è la semifinale d'andata in Coppa Italia. Senza Marchisio e Benatia, Allegri ripropone il modulo a 5 stelle: Pjanic (al fianco di Khedira), Cuadrado, Dybala, Mandzukic e il grande ex Higuain, con Pjaca in panchina. In difesa favorita la coppia centrale Barzagli-Chiellini davanti a Neto, con Lichtsteiner e Asamoah terzini. Dall'altra parte Sarri può far rifiatare capitan Hamsik, lanciando il giovane croato Rog titolare. Pavoletti, Milik e Mertens sono in corsa per un posto al centro del tridente d'attacco.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Napoli (ore 20.45)

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Diawara, Zielinski; Callejon, Pavoletti, Insigne. All. Sarri.

Arbitro: Valeri di Roma.