Sarri ha ritrovato Milik, che si sta rivelando ossigeno pure per l’attacco del Napoli vista la stanchezza di Mertens in questo finale di stagione. Il polacco è andato a segno due volte nelle ultime 3 gare e potrebbe partire da titolare. In ballottaggio con Mertens, la rete del polacco è a 2.75, stessa quota per il goal del belga. Il match di andata vinto dai bianconeri per 1 a 0 fu deciso da Higuain, un’altra rete dell’ex è probabile, a 2.25. Quota che sale a 22 se combinata al finale 1-0. Da qui a fine stagione, gli uomini di Sarri sono chiamati agli straordinari per centrare l’obiettivo scudetto, sperando in un contemporaneo passo falso della rivale Juventus. Con le Scommessa On Demand si può puntare sul Napoli che vince tutte le 5 partite rimaste, opzione proposta a 12. Di contro, si può puntare anche sulla Juventus che non perde mai fino a fine stagione, eventualità offerta a un molto più probabile 2.40.