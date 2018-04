Poco più di 48 ore all’attesissimo big match della Serie A tra la capolista Juventus e il Napoli che è distanziato di 4 punti. All’andata la partita è terminata con la vittoria di misura dei bianconeri e a realizzare il gol è stato l’ex partenopeo Gonzalo Higuain. Per il classico 1X2 la Juve è avanti a 2,10 su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, con il pareggio a 3,30 e il colpaccio del Napoli a 3,75. Per questa partita, Better offre la possibilità di abbinare l’esito finale del match con il pronostico sulla squadra che vincerà lo scudetto. Il successo della Juve con la vittoria dello scudetto è quotato a 2,15, la "X" con lo scudetto alla Juve è a 3,50 e il blitz del Napoli con lo scudetto però ai bianconeri è 5,75. Invece più alte in lavagna Better sono le quote in cui l’esito finale dell’incontro viene abbinato al tricolore della squadra di Sarri: con il Napoli che esce sconfitto da Torino e comunque arriva alla vittoria dello scudetto vale 25 volte la posta giocata, la divisione della posta in palio abbinata al podio più alto dei bianco azzurri è quotato a 13,00 e infine l’impresa della squadra di Sarri e la vittoria finale del torneo è a 5,75.