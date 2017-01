Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine della serata milanese del club: "Complimenti a Inzaghi, lo conosco bene e lo ritengo molto bravo come allenatore. Sicuramente la Lazio vive un buonissimo momento, per noi sarà difficile batterli ma sappiamo quanto siamo forti e difficilmente la Juve sbaglia due partite di fila. Nuovo logo? Mi piace tantissimo, è un passo nel futuro, io mi sono innamorato subito delle sue forme, sono molto contento di questo cambio. Ko Firenze? Non penso sia un problema di trasferta e di lontananza da casa, anche se può sembrare. Lo vedo un problema più mentale, lo dobbiamo risolvere e ci sono tutti i presupposti per farlo".



Infine, due parole sul mercato: "Non è cambiato niente, la Juve pensa al presente e al futuro, abbiamo sempre dimostrato di saper anticipare gli altri, anche soprattutto sui talenti italiani. Siamo felici del nostro organico".