Una frase può fare il giro del mondo e sconvolgere il mercato. Possono bastare due parole per riaprire trattative. E la risposta diin zona mistaal termine di Juventus-Barcellona potrebbero avere proprio questo effetto. Il vice-presidente bianconero, tra un autografo e un selfie, riceve una domanda: ''. Lui allontanandosi non si tira indietro: ''. E in un istante una trattativa che sembrava chiusa torna possibile. Soprattutto se a dirlo è chi nel passaggio di Schick alla Juventus (saltato poi quando sembrava concluso) ha avuto un ruolo chiave.- Patrik Schick è stato senza dubbio tra i talenti più puri dell'ultima stagione di Serie A, tanto da convincere la Juve a investire in maniera convinta su di lui. 30.5 milioni di euro dilazionati in tre anni e un futuro in bianconero sulle orme proprio di Pavel Nedved. Poi il 22 giugno il blitz per le visite mediche e quel problema che ha obbligato la Juve a fare un passo indietro e provare a rinegoziare il trasferimento: prestito per valutarne le condizioni e riscatto in caso di evoluzione positiva del problema. Ma la Samp ha detto no.- Tempo della pubblicazione del comunicato in cui Juve e Samp annunciavano il dietrofront, che alla porta di Ferrero si è presentata l'Inter. I nerazzurri avevano provato a mettere le mani sull'ex Sparta Praga già prima che la Juve avesse la meglio, e appena i bianconeri si sono fatti da parte, Sabatini ha provato a inserirsi. Sprint nerazzurro, ma quando tutto sembrava in via di definizione, anche l'Inter ha fatto un passo indietro, rendendo il quadro più complicato che mai e lasciando Schick in attesa di un futuro estremamente incerto. Nedved prova a tendergli ancora una volta la mano?