Archiviata la cessione di Leonardo Bonucci, la Juventus comincia una settimana chiave per il suo mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri vogliono chiudere le operazioni Szczesny e Bernardeschi, per mettere i due giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri già per la tournée negli Stati Uniti, per cui la partenza è fissata per giovedì.