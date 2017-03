A due settimane dalla sfida di Champions League tra, le avvisaglie di uno scontro totale ci sono già tutte. Un duello che andrà in scena non solo nei rettangoli verdi dello Stadium e del Camp Nou, ma anche all’interno degli uffici dirigenziali e nelle stanze del calciomercato. Perché i catalani vogliono fortemente- come sottolineato oggi dalla roboante prima pagina del Mundo Deportivo - ma da Corso Galileo Ferraris la Joya è considerata più che incedibile. O meglio, come precisato da Beppe Marotta al ds blaugrana Ariedo Braida, se ne può parlare per una cifra non inferiore ai 120 milioni di euro: il ché equivale a ribadire il concetto. L’imminente firma sul rinnovo di contratto fino al 2021 sancirà una volta di più ildi Dybala all’interno del progetto Juve.