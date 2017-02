Si parla tanto di eredi di Buffon, con Donnarumma come sogno proibito, De Gea come alternativa di lusso o Meret come soluzione giovane e senza dubbio più low cost del portiere del Milan. In casa Juve, però, c'è un Neto che vuole dimostrare tutto il suo valore. L'estremo difensore ex Fiorentina ha scelto di rimanere anche quando, in estate, sono arrivate tante proposte, mentre a gennaio è stata la Juve a bloccare la sua partenza per evitare di dover andare a caccia di un secondo portiere affidabile. A giugno, però, tutto si riaprirà e Neto vorrà partire in prestito, per giocare titolare e dimostrare alla Signora che per il dopo Buffon c'è anche lui. E Donnarumma non serve.