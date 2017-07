Neymar al Psg rischia di rilanciare la pista Dybala per il Barcellona, ma l'approdo del brasiliano nella capitale francese avrà sicuramente un altro effetto: costringerà a qualche cessione. E tra quelli con la valigia in mano c'è Matuidi, per cui potrebbero finalmente abbassarsi le richieste degli ex campioni di Francia. Lo rivela Le Parisien, secondo cui Neymar chiude spazi anche a Cavani e Di Maria.