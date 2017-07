Il Real Madrid ha vinto la sfida di mercato con Barcellona e Juventus per Dani Ceballos. Il talento della Spagna Under 21 ha scelto i Blancos. Come riportato da Marca, l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime ora. Il Real è pronto a versare 18 milioni di euro nelle casse del Betis, per il giocatore pronto un contratto per i prossimi 6 anni.