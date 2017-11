Ci sarebbe l'Atalanta dietro il trasferimento sfumato di Kwadwo Asamoah al Galatasaray nella scorsa stagione. Secondo il sito turco Sport.InternetHaber, l'esterno della Juventus non è approdato a Istanbul proprio per il contemporaneo rifiuto da parte del club bergamasco di lasciar partire anticipatamente Leonardo Spinazzola, in prestito dai bianconeri. D'altra parte, la nuova regola che limita l'acquisto di calciatori stranieri in Turchia impedirà al Galatasaray di farsi di nuovo avanti per il ghanese a gennaio.