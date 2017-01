Secondo quanto riportato da Tuttosport, non avrà seguito la scenata di Paulo Dybala al momento del cambio nella giornata di ieri durante il match che ha visto la Juventus affrontare il Sassuolo. La società bianconera ha scelto di non multare il giocatore che, come confermato anche da Allegri, "ha avuto solo uno scatto di adrenalina che ci sta".



DIRITTI DI IMMAGINE - La trattativa per il rinnovo di contratto della Joya argentina prosegue e sempre secondo il quotidiano torinese la Juventus sta trattando per tenere il 100% dei diritti di immagine del giocatore. I bianconeri hanno in mente un progetto di marketing avanzato per Dybala.