Niente paura, la situazione di Emre Can non replicherà il caso Witsel. Le dichiarazioni del centrocampista tedesco diffuse nella serata di ieri dal Guardian, infatti, hanno sì spaventato o riaperto tutta una serie di riflessioni all'interno del popolo bianconero. Ma tra addetti ai lavori, in particolar modo all'interno di casa Juve, le parole di Emre Can sembrano poter essere derubricate alla voce “frasi di circostanza”.

NON CAMBIA NIENTE – D'altronde tra le cose che non cambiano, c'è anche la posizione del Liverpool riguardo l'incedibilità anticipata del tedesco. In assenza dell'ufficialità del passaggio alla Juve, Emre Can non poteva che tenere tutto aperto almeno ufficialmente: per rispetto del proprio club e dei propri tifosi, prima di tutto. Cedendo la patata bollente ai propri agenti, che si stanno occupando di ultimare ormai gli ultimi dettagli del contratto che salvo clamorosi ripensamenti lo legheranno per cinque stagioni alla Juve con ingaggio da quasi 5 milioni netti a stagione più bonus. Ripensamenti che non dovrebbero essere tra le righe delle dichiarazioni rilasciate al Guardian, appunto (leggi qui). Capitolo in controtendenza di una telenovela che tra Torino e Liverpool non dovrebbe in ogni caso cambiare la puntata finale: quella che vedrà Emre Can trasformarsi nel primo, grande, acquisto della Juve targata 2018/2019.



@NicolaBalice