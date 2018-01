La Juventus pensa già all'estate. E al futuro. Emra Can, come sempre, il nome più caldo, il nome che si tratta da tempo e il nome che può arrivare a parametro zero dal Liverpool. Contatti continui con l'entourage del giocatore, che non ha fretta di chiudere a differenza della società bianconera. Futuro vuol dire anche Han, ora al Perugia ma del Cagliari: Marotta e Paratici oggi incontreranno ancora il club sardo per provare a chiudere l'affare, inserendo Cerri nell'affare. Futuro ed estate, però, vogliono dire anche cessioni: e, in questo caso, il nome di Alex Sandro torna di moda.



NO AL RINNOVO - Come riporta Tuttosport, il brasiliano ex Porto non partirà a 9 giorni dalla fine del mercato: troppo poco il tempo per trovare un degno sostituto. Il classe '93 resterà in bianconero almeno fino all'estate, ma non rinnoverà un contratto in scadenza nel 2020, visto che al momento non ci sono le condizioni per farlo. Inoltre, almeno per l'immediato, non ci saranno incontri per analizzare la situazione. Per la prossima stagione c'è un club, in particolar modo, pronto a fare sul serio: il Paris Saint-Germain. Se ne riparlerà quando il clima sarà più caldo e ci sarà maggior tempo per lavorare, ora avanti, insieme, almeno fino a giugno.