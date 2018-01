La Juventus dice no al Genoa per il prestito di Rodrigo Bentancur. Come riporta Goal.com il ‘Grifone’ ha chiesto in prestito secco fino al termine della stagione sia l’uruguaiano che Sturaro. Massimiliano Allegri, però, ha rifiutato di privarsi di uno dei due centrocampisti, a suo dire fondamentali per la seconda parte di stagione.