Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus dovrà incassare il no di Federico Bernardeschi. Sondato da Gianluigi Buffon per investitura della società bianconera, concittadino di Berna in quanto nato a Carrara, Federico ha fatto sapere al portiere della Nazionale che non andrà alla Juve. "Ormai sembra una scelta certa, Berna rifiuterà la Juve per una questione di opportunità legate alla Fiorentina. Se non rinnova, Inter o Chelsea per lui", si legge.