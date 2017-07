Secondo La Stampa, i pensieri della Juve sono tutti rivolti a un centrocampista in cerca del suo uomo di sostanza e qualità. Nella lista di Beppe Marotta c’è sempre in prima fila il tedesco di origini turche Emre: il Liverpool gli ha offerto il rinnovo del contratto, ma il centrocampista della nazionale non è insensibile all’idea di un trasferimento a Torino. Il sogno sarebbedel Real Madrid, ma il tedesco è giudicato incedibile dal club campione d’Europa perché al centro del progetto di Zidane. Il francese Matuidi rimane in gioco e lo è da tempo. Come in gioco c’è Matic del Chelsea dell’ex Conte, obiettivo gradito, ma difficile da raggiungere.