Secondo il Corriere di Torino, la Juve sta apprezzando il lavoro al Venezia dell’ottimo portiere Audero: troppo presto per richiamarlo dal Venezia alla base bianconera - per il vice Szczesny si pensa più a un profilo esperto come Mirante o Marchetti -, ma intanto per testarlo nel massimo campionato si è fatto sotto il Genoa.