Non è facile trovare giocatori per rinforzare questa Juventus. Beppe Marotta lo ribadisce a ogni intervista, aggiungendo spesso che, a gennaio, il compito diventa ancora più arduo. Forse per questo la finestra di riparazione è stata usata spesso e sovente per piazzare colpi futuri, si pensi a Rugani, Sturaro, Mandragora o gli ultimi Caldara e Orsolini. Quest'anno, però, serve qualcosa di più. Il solo Rincon non può bastare e questo mercato di riparazione va sfruttato, perché la Juve ha bisogno di essere riparata.



COSA SERVE - Miralem Pjanic è stato criticato spesso, ma col tempo si sta prendendo la Juve e la sua assenza si fa sentire. Senza il bosniaco il centrocampo bianconero perde qualità e idee. Il giro palla rallenta, le intuizioni in grado di far saltare i muri avversari si riducono. E le lacune poi si vedono anche sugli esterni. Squalificato Lichtsteiner, Allegri ha dovuto abbandonare la difesa a quattro, mentre senza Alex Sandro è necessario adattare Asamoah. Insomma, mancano tasselli importanti. E nella corsa alla Champions - perché l'obiettivo bianconero deve essere quello - queste mancanze possono risultare decisive.



I NOMI - Marotta, però, non mente: a gennaio non è facile. I prezzi salgono, le società sono più restie a cedere giocatori di valore e tutto si complica. Ciononostante, la Juve ha già piazzato il colpo Rincon e la lista della spesa è ricca di nomi. Si parte da Kolasinac, che serve come il pane ed è stato già bloccato per giugno. Si lavora per averlo subito, ma lo Schalke non molla. Discorso simile per Bentancur, per cui la Juventus eserciterà l'opzione a giugno, ma ora si vorrebbe portare all'ombra della Mole subito dopo il sub-20, quindi a febbraio. Il Boca non vorrebbe privarsene subito, ma i buoni rapporti portano a essere un po' ottimisti. Poi c'è il sogno Tolisso, per cui i bianconeri proveranno fino alla fine, e non tramonta nemmeno la pista Luiz Gustavo. In ottica rientri, se salta Kolasinac si pensa a Spinazzola.