Inter avvisata, la Juventus vuole insistere per Keita Baldé. I bianconeri infatti in queste ore hanno avuto nuovi contatti per l'ala della Lazio: c'è l'accordo per la prossima stagione a parametro zero, l'Inter vuole anticipare la Juve prendendo subito Keita. Ma Marotta non molla, anzi; è pronto al rilancio.