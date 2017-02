Le prestazioni di Patrik Schick non potevano passare inosservate. L'attaccante classe '96, pur partendo di rado titolare (solo quattro volte su 17 apparizioni), ha sempre fatto benissimo, segando anche con continuità, e mostrando, oltre ai gol, tutta una serie di qualità che catturano per forza di cose l'attenzione. La Juve non è rimasta immune al suo fascino e la rete di osservatori bianconeri si sta muovendo con continuità per tenerlo sott'occhio. Questo nonostante il summit in programma tra Inter e Samp. La Signora osserva, pronta a inserirsi la momento giusto.