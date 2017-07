Secondo il quotidiano Tuttosport in prima pagina, la Juventus ha messo nel mirino altri cinque giocatori dopo l'affare Bernardeschi ormai imminente. Si tratta di Renato Sanches con N'Zonzi e Matuidi a centrocampo, possono arrivarne due su tre; davanti c'è Keita Baldé, in difesa come terzino si preme per De Sciglio.