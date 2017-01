La Juventus è pronta a blindare ancor di più il proprio futuro, con un colpo in prospettiva per quanto riguarda la fascia destra: secondo SportMediaset ci sono stati già contatti per il laterale dell'Atalanta Andrea Conti, per il quale l'Atalanta chiede circa 12 milioni di euro. Potrebbe essere impostata una trattativa simile a quella praticamente conclusa per Caldara, lasciando ossia il giocatore ancora a disposizione di Gasperini.