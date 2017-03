Juve, attenta! Non c'è solo il Barcellona su Corentin Tolisso, obiettivo annunciato della prossima sessione estiva. Sul centrocampista si è mosso, in queste ore, anche il Bayern Monaco, che ha tentato un autentico blitz, per beffare Juve ed eventuali concorrenti e chiudere l'affare con mesi di anticipo. Ancelotti ha provato a piazzare il colpo e ha contattato il Lione, cercando di anticipare la concorrenza. La risposta del club di Aulas, però, è stata secca: no. Segno che l'accordo con la Juve è davvero molto vicino. E il bianconero sembra ormai nel futuro del classe '94, che in passato era stato vicino anche al Napoli. Ma l'Italia può essere ancora nel suo destino... è lui il grande obiettivo di Marotta e Paratici per rinforzare il centrocampo in estate.