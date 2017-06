E' corsa a tre per Riccardo Orsolini, talento di proprietà della Juventus, reduce da un'ottima stagione ad Ascoli e da uno strepitoso Mondiale Under 20. L'attaccante esterno è conteso da Bologna, Genoa e Verona. Ieri i felsinei hanno incontrato la dirigenza della Juventus per discutere del possibile arrivo del giocatore in rossoblù.