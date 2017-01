Con Evra in partenza e lo Schalke 04 che sembra non essere intenzionato a cedere Kolasinac in questa finestra di mercato, stanno prendendo quota in casa Juve alcune soluzioni interne. In particolare due: la prima riguarda l'accorgimento tattico proposto da Max Allegri ultimamente, ovvero l'adattamento a ruolo di terzino di Asamoah mentre la seconda consisterebbe nel ritorno in bianconero di un prodotto del vivaio, ovvero Leonardo Spinazzola. I bianconeri pare possano fare un tentativo per il giocatore bergamasco negli ultimi giorni di mercato, anche se Gasperini, dopo l'addio di Gagliardini, non sembra disposto a privarsi di un altro tassello fondamentale della sua Dea: come riporta la Gazzetta dello Sport, inoltre, l'Atalanta starebbe anche valutando l'ipotesi di riscattare il cartellino di Spinazzola al termine della stagione.