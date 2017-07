La Juventus spingerà presto per un nuovo innesto a centrocampo. E' questa la priorità data a Beppe Marotta e Fabio Paratici dalla proprietà e da Massimiliano Allegri il quale continua a spingere per Blaise Matuidi corteggiato da tempo, ma mai realmente vicino ai colori bianconeri.



MATUIDI IN POLE - L'asse con il Paris Saint Germain non si è mai realmente scaldato. Il club parigino non vuole trattare con la Juventus per lo sgarbo ormai datato dell'affare Coman. Il club parigino, tuttavia, sta per mettere in atto un grande sforzo nel mercato in entrata dove proverà con ogni mezzo ad assicurarsi l'acquisto di Neymar dal Barcellona e questo aprirà, gioco forza, il mercato in uscita per rientrare, almeno in parte, dell'enorme esborso previsto per il brasiliano. La Juve è in attesa e il lavoro di Mino Raiola per Matuidi prosegue a ritmi spediti anche se per il 33 la Juve non vuole spendere più di 15 milioni.



CENTROCAMPO UNDER 25 - A differenza di Matuidi, la Juve è pronta a spingersi oltre quella cifra per un profilo di centrocampista differente, under 25, che possa garantire un rientro possibile anche in futuro. Per questo, secondo Tuttosport, la Juventus sta ampliando il suo ventaglio di obiettivi in mediana. Sempre dal PSG è tornato di moda Adrien Rabiot. Piace William Carvalho dello Sporting Lisbona, valutato 40 milioni (con clausola rescissoria) ma su cui c'è anche l'Arsenal. Da tempo piace Milinkovic-Savic della Lazio, ma Lotito ha sempre risposto no alle avances bianconere. Infine non vanno esclusi del tutto i nomi dei tedeschi Emre Can, che il Liverpool continua a blindare e Leon Goretzka, promesso sposo del Bayern Monaco, ma non ancora ufficializzato dallo Schalke 04.