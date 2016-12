Axel Witsel è a un passo dalla Juventus. Lo Zenit ha aperto alla cessione del belga e, come ricorda Tuttosport, l’affare può chiudersi intorno ad otto milioni più bonus visto ce la Juve offre sei milioni e lo Zenit ne chiede 10.



Il belga, però, non è l’unico obiettivo di mercato per gennaio. Sempre secondo Tuttosport, la Juventus non molla N’Zozni tanto che sarebbe pronto un assalto al centrocampista francese coi soldi provenienti dalle cessioni di Zaza ed Hernanes, promessi sposi di Valencia e Genoa.

N’Zonzi ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e gli altri nomi che si fanno per il centrocampo bianconero sono Brahimi e Gagliardini.