Kean, dopo l'esperienza in prima squadra, è tornato stabilmente in Primavera, dove continua a incantare e segnare, ma il suo futuro tiene ancora banco. Tutti attendono quella firma sul contratto che dovrebbe proteggere la Juventus dalle cattive intenzioni dei top club europei, tutti pronti a mettere le mani sul classe 2000. Questi giorni potrebbero essere importanti. Come riporta Premium Sport, infatti, Mino Raiola è a Milano e in agenda ha proprio un incontro per discutere del contratto del ragazzo.