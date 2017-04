Novità sul futuro di Alexis Sanchez: come riporta il Sun, infatti, il cileno potrebbe clamorosamente restare all'Arsenal. Wenger, infatti, dopo le ennesime prestazioni da trascinatore dell'ex Udinese ha intenzione di imporsi nei confronti della società e chiedere uno sforzo importantissimo pur di non far partire l'attaccante. E se così fosse, per la Juve non ci sarebbero margini per inserirsi.