Il caso Patrik Schick può trovare presto un punto di svolta. Nonostante le parole di Antonio Romei, che ha dichiarato idoneo l’attaccante della Repubblica Ceca, sono in corso dei nuovi controlli medici a Roma. Come riporta Sky Sport, dopo alcune complicazioni emerse nelle visite mediche svolte con la Juve per cui l’idoneità data era stata solo provvisoria, Schick sta facendo nuovi controlli proprio in questi minuti. Il giocatore è stato accompagnato da Massimo Ferrero in persona per svolgere le nuove visite mediche.



VISITE IN CORSO - La Juventus, in attesa dei nuovi riscontri medici, ha deciso di non far saltare subito l’operazione. La società bianconera - come raccolto da calciomercato.com - ha proposto in queste ore alla Sampdoria sia un prestito secco che l'opportunità di legarne il riscatto ad alcuni obiettivi per tutelarsi sulle condizioni della punta classe '96. La Sampdoria, però, non vuole cambiare i termini dell’affare. L’esito finale della trattativa dipenderà dai nuovi test medici a cui si sta sottoponendo Schick.