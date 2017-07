Le manovre della Juventus a centrocampo continuano. Il primo obiettivo è quel Nemanja Matic sempre più complesso per la concorrenza del Manchester United, si è complicata anche la pista che porta a Emre Can dal Liverpool vista la resistenza di Jurgen Klopp che vuole convincerlo a restare e rinnovare. La Juve rimane vigile ma intanto torna con decisione su un vecchio pallino: Blaise Matuidi.



NUOVI CONTATTI - In queste ore, infatti, la dirigenza bianconera con Marotta e Paratici ha portato avanti nuovi contatti per il francese classe '87 del PSG. In scadenza di contratto tra un anno, rappresenta un'occasione oltre che un centrocampista già trattato nelle scorse finestre di mercato dalla Juventus: ora si può fare, bisognerà scongelare i rapporti (difficili) con Al Khelaifi e provare a contare sulla volontà del giocatore. I dialoghi con Raiola, agente di Matuidi, sono riparti in maniera intensa: Blaise è nel mirino, la Juve torna alla carica.