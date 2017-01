L'obiettivo più ambizioso di Marotta per questa finestra di mercato porta il nome di Rodrigo Bentacur: la Juventus sembra essere l'indiziata numero uno a poter arrivare al giocatore del Boca Juniors, anche se la formazione argentina, ancora scottata dall'addio di Carlos Tevez, non sembra affatto disposta a privarsi del gioiello classe '97 già in questa sessione di mercato. Tra l'altro, il centrocampista uruguaiano è tuttora impegnato con la propria Nazionale nel Sub-20 e raggiungerebbe i bianconeri soltanto a febbraio: non sarà facile convincere gli Xeneizes, ma Marotta un tentativo lo farà.