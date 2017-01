Più che normali compagni di squadra. Fratelli, quasi gemelli. Sono stati questo, per molto tempo, Alex Sandro e Danilo. Insieme nelle nazionali giovanili del Brasile e nei club dal 2010, quando sono stati acquistati dal Santos. Nel 2011, poi, per entrambi il trasferimento al Porto. Stesso anno di nascita, 1991, stesso ruolo, terzino. A dividerli solo la fascia: Alex Sandro padrone di quella sinistra, Danilo di quella destra. Nella stessa finestra di mercato, estate 2015, hanno poi lasciato il Portogallo, portando nelle casse dei Dragoes quasi 60 milioni di euro: 31,5 quelli pagati dal Real Madrid per Danilo, 26 quelli versati dalla Juventus per Alex Sandro.



DOPPIA UMILIAZIONE - Da quel momento in poi le loro carriere si sono divise. In continua crescita l'esterno bianconero, diventato in poco più di una stagione uno dei migliori terzini del mondo, in picchiata quello delle Merengues, finito lentamente fuori dalla formazione di Zinedine Zidane. Che oggi, contro il Malaga, ha preferito schierare titolare Nacho, un difensore centrale, nel ruolo di terzino destro al posto dell'infortunato Carvajal. E dopo 25 minuti, costretto a sostituire Marcelo per un problema fisico, ha deciso di spostare Nacho a sinistra, abbassando sull'altra fascia Lucas Vazquez, esterno d'attacco. A completare il pomeriggio da incubo del brasiliano, poi, il fatto che lo speaker del Santiago Bernabeu si sia dimenticato di annunciare il suo nome al momento della lettura delle formazioni.



VECCHIO AMORE - L'ennesima umiliazione per Danilo, che in questa Liga ha raccolto appena sei presenze, e in vista della prossima estate può lasciare davvero il Real. E magari ritrovare il suo "gemello" alla Juventus: già dai tempi del Porto Beppe Marotta e Fabio Paratici lo seguivano, prima che la super offerta del club di Florentino Perez battesse ogni concorrente. Ma con Lichtsteiner in scadenza di contratto e Dani Alves che, infortunio a parte, non sta convincendo appieno, i bianconeri faranno un investimento anche per la fascia destra in estate e il nome di Danilo può tornare di moda. Visto lo scarso rendimento che sta avendo, il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto. La Juve, ma soprattutto Alex Sandro, lo aspettano.



