A Liverpool è scoppiato improvvisamente il caso Emre Can. Le richieste di ingaggio del centrocampista tedesco stanno di fatto bloccando la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2018. Il giocatore, come ricordato da Goal.com, percepisce attualmente circa 55.000 sterline a settimana, ma ambisce a raggiungere la stessa fascia di salario del capitano dei Reds Jordan Henderson e di Adam Lallana. Non solo: pur avendo collezionato già 29 presenze stagionali, il classe ’94 vorrebbe più spazio all’interno dello scacchiere tattico di Jurgen Klopp. Che, dalla sua, ha spesso dimostrato di preferire per il suo centrocampo ideale la coppia della Nazionale inglese Henderson-Lallana coadiuvata da Wijnaldum.



CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM