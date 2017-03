Il futuro di Arsene Wenger potrebbe essere ancora all'Arsenal, ancora per un anno. Il tecnico francese potrebbe infatti decidere di rimanere ancora per un altro anno al Nord di Londra e i tifosi dei Gunners così come alcuni giocatori non faranno certo i salti di gioia. Secondo ilbianconero.com, l'addio di Sanchez sarebbe praticamente certo in caso di permanenza di Wenger e anche il futuro di Ozil sarebbe più che in bilico visto che il tedesco non è stato schierato nell'ultimo match per infortunio ma ha comunque deciso di rispondere alla chiamata della propria nazionale. Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza nel 2018 e sono stati accostati alla Juventus.