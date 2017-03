La Juve guarda in casa Milan per rimpolpare il suo pacchetto di terzini: Mattia De Sciglio attira sempre le attenzioni dei bianconeri. Il costo del cartellino del 24enne è di 12 milioni ed il contratto in scadenza 2018 è un fattore da non sottovalutare. La sua duttilità tattica si sposa bene con le necessità della Juventus: il numero 2 rossonero nasce terzino destro ma può coprire in uguale maniera anche il ruolo di terzino sinistro. Le sue capacità e la sua giovane età hanno colpito la Juve, che proverà ad affondare il colpo.