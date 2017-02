La Juve continua a scandagliare il mercato alla ricerca di nuove idee per il centrocampo e dalla Germania riportano un interessamento bianconero per uno dei più grandi talenti del Bayer Leverkusen: Julian Brandt. A riportarlo è Sport Bild, che riferisce anche di una folta concorrenza, guidata dal Bayern Monaco. Ci sono, poi, anche Liverpool e Milan, con i rossoneri che potrebbero rientrare in corsa, probabilmente, solo in caso di qualificazione in Europa.