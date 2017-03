Ieri sera il Manchester United è stato eliminato dalla FA Cup dal Chelsea di Antonio Conte: per Mou sfuma un altro obiettivo stagionale e i blues accedono alle semifinali. In campo tra le file dei red devils c’era Matteo Darmian, vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex-Torino, scelto da Mourinho ieri sera, scendeva sul terreno per la 17ª volta stagionale, un bottino piuttosto magro. Anche stavolta però il terzino italiano non ha convinto a pieno il suo mister, aprendo di fatto alla possibile cessione. La Juventus segue dai tempi del Toro l’esterno italiano e, qualora ci fossero i presupposto giusti, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo che le serve per rafforzare la corsia mancina.