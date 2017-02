La Juve pensa già al futuro. E gli occhi dei dirigenti bianconeri sono finiti in casa del Milan, che, al netto del periodo non esaltante, sta sfornando talenti preziosi, in questi anni. La Vecchia Signora è rimasta stregata dal giovanissimo Donnarumma, ma non solo. Nel mirino c'è sempre Mattia De Sciglio. L'esterno non ha ancora rinnovato il contratto e la scadenza nel 2018 metterà il Milan in una posizione molto scomoda la prossima estate. Posizione di cui Marotta e Paratici potrebbero provare ad approfittare.