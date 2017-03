Negli ultimi giorni ci sono state molte voci che parlavano di Kevin Strootman della Roma vicino all'Inter. L'olandese, ormai pienamente recuperato, sembra avere deciso di cambiare casacca soprattutto per potere vincere davvero qualcosa, con la società giallorossa che non sembra potere garantirgli un progetto all'altezza delle sue aspettative. Il centrocampista però non ha solo avuto contatti con la società di Suning: negli ultimi giorni l'entourage di Stootman avrebbe incontrato pure la Juventus. La società bianconera però non sembra molto convinta dalle condizioni fisiche del giocatore, troppo spesso precarie, e non vorrebbe perciò assecondare le richieste della Roma: la siutazione è comunque in evoluzione, con la Signora che farà le sue valutazioni e nel caso proverà ad affondare il colpo.