Non ci va solo la Roma a Lione, o meglio, la Roma a Lione andrà a giocarsi il proprio turno di Europa League, la Juve invece sarà presente in terra francese per incroci che vanno oltre il calcio giocato: la società bianconera ha già dato (e vinto) da quelle parti in Champions League grazie al missile terra-aria di Cuadrado fondamentale per la qualificazione. Per quanto riguarda il mercato, la Juve è ben cosciente che il Lione in questa sessione estiva potrebbe rivoluzionare la rosa, facendo partire due dei suoi gioielli: Nabil Fekir e Alexandre Lacazette. Per quanto riguarda il numero 10 dell’OL la concorrenza è spietata, c’è la seria possibilità che si scateni un’asta al rialzo: come riporta Tuttosport Borussia Dortmund e Arsenal sono pronte a darsi battaglia per il talento transalpino, con l'intento di "passargli il testimone" di Pierre - Emerick Aubameyang e Alexis Sanchez. Si sa, il presidente Aulas è un osso duro, e la quotazione si aggira intorno ai 50 milioni come basa d’asta, destinati perciò a salire vertiginosamente: la Juve perciò sta provando ad anticipare i tempi per evitare questa concreta possibilità. Oltre a Lacazette, anche Fekir pare avere convinto gli emissari bianconeri, e non solo per la qualità delle sue giocate vista nel doppio confronto contro la Juve: in questo la valutazione è inferiore, si parla di circa 25/30 milioni, e la Juve ha già sondato il terreno per verificare la disponibilità della possibile cessione.