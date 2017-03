Il Torneo di Viareggio mette sempre davanti agli occhi di tutti i talenti più cristallini sul panorama giovanile internazionale. Quest’anno ad impressionare in Toscana ci ha pensato Ismaila Diop, classe ’99 centrocampista dell’Ascoli. Secondo quanto riporta Sportitalia la Juventus avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del giovane senegalese: i bianconeri però non sono gli unici sulle tracce del roccioso centrocampista alto 190 cm, poiché sul ragazzo ci sono anche forti le pressioni dello Zenit San Pietrobrgo e soprattutto dell’Inter. Tutti pazzo per Diop, con la Signora che dovrà lottare per assicurarsi le prestazioni del ragazzo.