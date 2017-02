Come da noi anticipato, la Juventus osserva con attenzione i progressi di Filippo Melegoni all'Atalanta. Il centrocampista classe '99, fresco di esordio in Serie A agli ordini di Gasperini, potrebbe compiere in futuro il tragitto Bergamo-Torino come Mattia Caldara. Sportmediaset conferma che i bianconeri potrebbero recapitare a Percassi un'offerta per il giocatore già a giugno.