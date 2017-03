Il Barcellona tenta Dybala? E la Juventus risponde facendo concorrenza su i talenti spagnoli che piacciono tanto al club blaugrana in vista della prossima stagione. Mosse e contromosse, che mirano a blindare il talento argentino prossimo alla firma del rinnovo contrattuale che, però, potrebbe non bastare per fermare i sogni della formazione catalana in estate. E allora la Juventus si prepara a dare battaglia a Messi e compagni su altri talenti, giovani e di grandissima prospettiva.



DA BELLERIN A INAKI WILLIAMS - Il direttore generale Beppe Marotta sta muovendo i primi passi per provare a portare in Italia l'attaccante dell'Athletic Bilbao, Inaki Williams. Classe '94 è uno dei pupilli di Valverde, uno dei candidati a prendere il posto di Luis Enrique al Barcellona. I primi contatti con la Juventus ci sono già stati ma per ora, la punta basca glissa, ma con il pagamento dei 50 milioni della clausola non avrà scelta. Un altro obiettivo concreto del Barcellona è invece il terzino dell'Arsenal Hector Bellerin. Il club catalano ha un disperato bisogno di un rinforzo in fascia e ha scelto l'esterno classe '95 come obiettivo numero uno. Secondo Tuttosport con Dani Alves in netta discesa e per cui potrebbere risuonare le sirene della Cina, la Juventus ci proverà per un terzino e oltre a Mattia De Sciglio proprio Bellerin sta rientrando nei progetti bianconeri.



OCCHI SU ASENSIO - Ma la Juventus non vuole fermarsi qui perchè il ds Fabio Paratici è rimasto stregato da Marco Asensio. Il trequartista maiorchino classe '96 è talento allo stato puro e tutti gli osservatori presenti alla sfida fra Spagna e Italia Under 21 si sono segnati il suo nome sulla lista della spesa. Juventus compresa che sogna di strapparlo al Real Madrid dove seppur sia un pupillo di Zidane, sta trovando davvero poco spazio. Il sogno? Un'operazione alla Morata per uno che potenzialmente, potrebbe diventare un 'nuovo Dybala'.