La Juventus punta sul nuovo talento del calcio argentino Santiago Ascacibar. Secondo Tuttosport, il centrocampista classe '97 dell'Estudiantes potrebbe essere prelevato dai bianconeri in sinergia con un altro club di Serie A, con Sassuolo e Bologna principali indiziate. Di Ascacibar ha parlato anche il calciatore-presidente dell'Estudiantes Juan Sebastian Veron: "E' un centrocampista dinamico. A me ricorda Deschamps e Kanté. E' forte di gamba e di testa. Ha grande personalità: a 20 anni ha già il carattere di un leader. La Juve lo vuole? Con me non hanno parlato. Ma spesso ne sapete più voi giornalisti...".