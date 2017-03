La Juve è pronta a buttarsi su Asensio. Paratici e gli uomini mercato bianconeri, come rivela Tuttosport, hanno seguito con estrema attenzione l'amichevole della Spagna Under 21 contro la selezione azzurra e sono rimasti ancora più colpiti dal talento dello spagnolo, fresco di rinnovo con il Real Madrid fino al 2022. Nonostante il rinnovo, però, non è propriamente un titolare inamovibile e la Juve pensa di approfittare di un po' di malcontento per inserirsi. Certo, non sarà facile. Il Real, infatti, ha già fatto il prezzo: 50 milioni di euro. Cifra complicata da raggiungere, per usare un eufemismo.