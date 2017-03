La Juventus è sempre attiva sul fronte terzino sinistro. Servirebbe un vice - Alex Sandro, per permettere al brasiliano di rifiatare quando necessario nel corso della stagione. A tal proposito i bianconeri non hanno mai abbandonato le idee che portano a De Sciglio del Milan e Spinazzola dell’Atalanta. Sul fronte estero invece la Juventus starebbe valutando, come riporta Raisport, l’ingaggio dell’esterno basso spagnolo Grimaldo, classe ’95 in forza tra le file del Benfica. La concorrenza però è molta: in Italia la Juve dovrà vedersela col Napoli, i partenopei seguono il terzino con molto interesse, e al di fuori dei confini italiani sembrerebbe esserci forte il Manchester City, con Guardiola primo estimatore del proprio connazionale. L’operazione non è di quelle economiche, ma i guai fisici di lunga durata hanno fatto inevitabilmente calare il prezzo del cartellino, alzando però il livello di rischio dell’operazione.